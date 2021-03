Ce RWDM-là est un plus pour la D1B

Lavie avait planté le but de l’égalisation. - Belga

Par S.HE.

Si la soirée fut marquée par le titre saint-gillois, le RWDM aura été un valeureux adversaire. Pendant nonante minutes, les Molenbeekois ont en effet rendu la tâche difficile aux futurs champions, voyant notamment un but être annulé en fin de rencontre. Et la prestation des pensionnaires du stade Edmond Machtens ne doit pas être occultée, que du contraire ! « Le RWDM méritait mieux », clamait Vincent Euvrard, le coach visiteur. « Nous avons eu les opportunités de faire mal à l’Union, mais nous avons également commis des erreurs dont ils ont profité. Je ne sais d’ailleurs toujours pas pourquoi notre but, en deuxième période, est annulé… »