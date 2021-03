Kim Clijsters renonce à disputer les tournois de Miami et Charleston

Kim Clijsters a renoncé à disputer les tournois de Miami et Charleston, pour lesquels elle avait reçu une wildcard. L’ancienne numéro 1 mondiale, qui devait effectuer son retour à la compétition aux États-Unis, l’a annoncé dimanche via son compte Twitter.

Le tournoi de Miami est prévu du 23 mars au 3 avril, celui de Charleston du 5 au 11 avril.

Kim Clijsters, 37 ans, n’a plus joué depuis l’US Open et sa défaite au 1er tour face à la Russe Ekaterina Alexandrova le 2 septembre dernier. Elle a ensuite été opérée du genou droit en octobre et a été testée positive au coronavirus en janvier. Elle n’a pas donné de date quant à un retour sur les courts.