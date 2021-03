Le covid creuse le fossé entre consommateurs prospères et précaires

Le nouveau baromètre de Test-Achats montre qu’en moyenne, les Belges ont eu plus de facilité avec leurs dépenses du quotidien en 2020, malgré la crise sanitaire. Mais à y regarder de plus près, les inégalités de pouvoir d’achat se sont nettement renforcées.

Peur de contracter un virus aux effets imprévisibles – et parfois gravissimes – sur la santé, restriction des libertés individuelles, mise entre parenthèses de la vie sociale, chômage temporaire, enseignement à distance ou télétravail forcé, arrêt brutal de la culture et de toute une série d’autres activités qui donnent tout son sel à l’existence… Depuis un an, le covid et les mesures pour freiner cette pandémie pourrissent notre vie quotidienne. Pourtant, aussi paradoxal que cela puisse paraître, cette crise sanitaire a également eu des effets bénéfiques. Notamment sur notre capacité à affronter nos dépenses habituelles. C’est en tout cas ce qui ressort du baromètre des consommateurs 2020 de Test-Achats.