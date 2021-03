Violences dans le centre de Liège: la ville va soutenir financièrement les commerçants

Un plan de relance pour les commerçants liégeois va être défini et déployé dans les prochains jours, a indiqué dimanche le bourgmestre Willy Demeyer (PS) lors d’une conférence de presse à l’hôtel de ville de Liège sur les violences survenues samedi après-midi.

Face à ces événements, le collège communal a annoncé vouloir soutenir et relancer les commerces liégeois. « Nous voulons un centre-ville où il fait bon vivre, où l’on peut profiter. Nous ne laisserons tomber personnes et des mesures fortes seront prises par le collège » a expliqué la Première échevine Christine Defraigne (MR) lors d’une conférence de presse.

Une structure sera mise en place pour aider les commerçants à percevoir des indemnités et à faire intervenir leurs assurances. « Le but est de remettre les commerces liégeois le plus rapidement possible en état, « a déclaré le bourgmestre Willy Demeyer.