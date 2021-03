Anderlecht – Union: une relation de bon voisinage

La saison 2021-2022 marquera donc le grand retour d’une division 1A avec deux clubs émanant de la Région bruxelloise. Une première depuis l’exercice 2007-08 et la bascule du RWDM dans l’antichambre de l’élite. Si le club molenbeekois a souvent fait l’ascenseur entre D1 et D2 lors des dernières décennies, c’est l’Union Saint-Gilloise qui accompagnera le Sporting d’Anderlecht tout en haut de la pyramide du football belge dès l’été prochain. Une première pour la formation de Saint-Gilles – troisième dans la hiérarchie au nombre de titres nationaux (11) derrière le RSCA (34) et Bruges (16) – depuis 1972-73.