Promenade avec vue sur l’architecture contemporaine

A Namur, l’Institut culturel d’architecture (ICA) invite à regarder d’un peu plus près un bâtiment, une place, une passerelle… et des installations en vitrine. « L’architecture vous veut du bien » nous emmène vers des visions, des rêves et des questionnements de jeunes architectes qui cherchent à bousculer notre conception de leur métier.

C’est étonnant, quand on interpelle le citoyen sur sa vision de l’architecture de demain, le réflexe est toujours de dire que l’on n’y connaît rien. Mais on a tous quelque chose à dire sur nos lieux de vie ! ». Ces mots sont ceux d’Audrey Contesse, créatrice et directrice de l’ICA. Pour recréer un lien entre la population, son environnement, et les grands projets architecturaux à venir, elle organise depuis 2019 des expositions, des ateliers, des appels à projet en collaboration avec des centres culturels de la fédération Wallonie Bruxelles. « Toutes nos actions ont pour but d’aiguiser le regard sur l’architecture contemporaine », précise-t-elle.