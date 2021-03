Le coup de filet s’internationalise. Le directeur général de la société de communication Sky Global, maison-mère de Sky ECC, a été inculpé aux Etats-Unis pour avoir « participé sciemment et intentionnellement à une entreprise criminelle qui a facilité l’importation et la distribution transnationales de stupéfiants par le biais de la vente et service de dispositifs de communication cryptés », a indiqué au cours du week-end le Bureau du procureur du district sud de Californie.