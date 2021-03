Basket : Liège s’incline à Ostende, le Spirou battu par Malines

Malines s’est imposé sur le parquet du Spirou de Charleroi dimanche après-midi (78-94) pour le compte de la 5e journée du 2e tour en Euromillions Basket League, le championnat de Belgique de basket. Dans les autres matchs de la journée, Ostende s’est imposé à domicile face à Liège (92-70) et Anvers a fait de même contre Louvain (93-84).

Le Spirou de Charleroi a fait face à une équipe malinoise en grande réussite au périmètre. Que ce soit Domien Loubry (15 points dont 3X3), Terry Deroover (26 points dont 4X3) ou encore Jonas Foerts (14 points dont 4X3), tous ont fait parler la poudre et rapidement, les visiteurs ont pris les commandes de la rencontre (18-27). Également dominateur aux rebonds, Malines prenait largement les devants à la pause (41-56). Au retour des vestiaires, le Spirou tentait bien un rapproché via Tim Lambrecht (22 points) mais les Malinois éteignaient rapidement l’incendie pour filer vers la victoire (58-79 et 78-94).

De son côté, Ostende s’est imposé face à Liège grâce à un premier quart-temps maîtrisé (30-18). Les Liégeois ont fait la course derrière sans jamais inquiéter les champions en titre (51-40 et 92-70).