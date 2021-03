Marc Coudron a un projet pour le hockey mondial

L’annonce de la candidature de Marc Coudron, samedi matin, a suscité des réactions multiples mais souvent extrêmement enthousiastes. Si réellement personne ne l’avait vu venir, c’est que le Bruxellois semblait s’être décidé à effectuer un pas de côté, le 19 juin prochain, après avoir clôturé son 4e et dernier mandat à la tête de l’Association royale belge de hockey (ARBH). Mais, à 51 ans, l’ancien recordman de sélections en équipe nationale (358) s’offre un nouveau défi de taille en se présentant face au Dr Narinder Batra, l’actuel président de la Fédération internationale (FIH) « Un des rares avantages de cette pandémie a été que j’ai pu trouver un peu de temps pour réfléchir à l’avenir. Et je ressens au plus profond de moi qu’il y a toujours autant de passion et d’envie de me mettre au service de notre magnifique sport. Si les élections avaient eu lieu en novembre dernier comme initialement prévu, je ne me serais certainement pas lancé. Mais je me sens prêt à apporter mon expérience au niveau mondial.