Formule 1: Red Bull plus rapide, Alpha et Alfa plus assidus

Max Verstappen a signé le meilleur chrono des essais d’avant-saison à Bahreïn, tandis que les écuries Alpha Tauri et Alfa Romeo ont été les plus vues en piste pendant 3 jours. Au contraire de… Mercedes !

Les essais d’avant-saisons se sont achevés dimanche après-midi à Bahreïn. Et dans deux semaines, le 28 mars, le premier verdict de la saison tombera également sur le circuit de Sakhir à l’issue du Grand Prix de Bahreïn. Comme on le sait, les enseignements sont toujours délicats à tirer à la suite des essais d’avant-saison auxquels les écuries sont libres de participer en ne dévoilant rien de leur stratégie : quantité d’essence embarquée, cartographie électronique axée sur la performance ou plutôt sur l’endurance, choix de pneus différenciés tout au long du week-end, etc.