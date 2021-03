L’Argentin s’est offert un but mémorable lors du derby londonien.

Loin d’être un as de la régularité, Erik Lamela nous a souvent habitué à des coups de génie durant sa carrière. Dimanche lors du derby entre Tottenham et Arsenal, il s’est surpassé en ouvrant le score d’une superbe ‘rabona’ à la 33e minute. Un geste technique très difficile et parfaitement exécuté !