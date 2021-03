Ronaldo chasse les critiques avec un triplé en 30 minutes, la Juventus se ressaisit à Cagliari

Cristiano Ronaldo était le principal joueur placé sur le banc des accusés après l’élimination de la Juventus en huitièmes de finale de Ligue des Champions face à Porto.

Cinq jours plus tard, le Portugais a balayé les critiques lors du match entre la Juventus et Cagliari en Serie A. En à peine 32 minutes, le quintuple ballon d’or s’est offert un triplé (10e, 25e, 32e) pour placer son équipe largement aux commandes avec un coup de tête, un penalty et une frappe en lucarne.

Il s’envole ainsi au classement des buteurs avec 23 buts à son actif, 4 de plus que son premier poursuivant Romelu Lukaku. Toutes compétitions confondues, CR7 en est à 30 buts en 32 matches cette saison.

Ces trois buts en début de match ont par ailleurs permis aux Bianconeri de s’imposer 1-3 et de ne pas se faire ultérieurement larguer par l’Inter de Lukaku, vainqueur 2-1 contre le Torino dans l’après-midi.