Du fond de la Promotion à la D1A: l’incroyable histoire de l’Union

« Les grands clubs ne meurent jamais » Le dicton colle parfaitement à l’Union Saint-Gilloise, ce club plus que centenaire qui a connu les sommets durant la première moitié du 20e siècle, mais également la descente aux enfers jusqu’à goûter à la Promotion au début des années 80. Aujourd’hui, Felice Mazzù et sa bande sont parvenus à redonner ses lettres de noblesse au matricule 10, qui n’a jamais connu la faillite (du moins pas de manière effective) ni de fusion en 123 ans d’histoire !

1 La grande époque et la Division 1 (1897-1973)

Si l’Union Saint-Gilloise a vu le jour le 1er novembre 1897, c’est en 1901, lors de la première promotion en D1, que sa grande histoire a commencé. Une histoire qui verra l’USG coiffer les lauriers nationaux à 11 reprises, entre 1904 et 1935. Aujourd’hui encore, il s’agit du troisième club le plus titré du Royaume derrière Anderlecht (34) et Bruges (16) mais juste devant le Standard (10). L’Union compte également deux Coupes de Belgique (1913 et 1914), ainsi que quatre titres en D2, trois en D3 et un en Promotion.