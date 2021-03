Kim Clijsters encore forfait, mais elle en veut toujours…

Si ce n’était la réalité, on pourrait dire que Kim Clijsters nous offre un feuilleton plein de rebondissements avec sa tentative un peu folle d’une 3e carrière à 37 ans et demi. Le 3 mars dernier, elle annonçait sa rentrée en 2021 et donc avoir accepté les invitations pour disputer les prochains tournois de Miami (du 23 mars au 3 avril) et de Charleston (du 5 au 11 avril). Ce dimanche, soit 11 jours plus tard, elle déclare ne pas encore se sentir « prête physiquement » et donc renoncer à ses épreuves. En cause, une dernière petite opération au ménisque du genou droit (octobre 2020) et un coronavirus qu’elle a attrapé en janvier et qui, même sans grosses complications, a tout de même perturbé sa préparation. « Mais je ne vais pas arrêter », précise-t-elle d’emblée avant toute conclusion hâtive. « Je vais continuer à pousser et voir ce qui est possible ».