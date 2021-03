La malédiction du maillot jaune

Le cyclisme est un sport sans répit, sans relâche, sans certitude. Dans l’art d’entretenir le suspense, Primoz Roglic mérite toutefois l’Oscar. Débarrassé in extremis de son beau maillot jaune au Tour par son compatriote Tadej Pogacar, il s’est déchiré celui de Paris-Nice en tombant malencontreusement dans la dernière étape échafaudée à la hâte, suite à l’interdiction municipale d’entrer dans la ville de Nice. Du coup, en l’espace de six mois, Primoz Roglic a perdu les deux courses par étapes les plus importantes en France !

Dans les deux situations, c’est la gestion de son équipe Jumbo-Visma qui interpelle. Autant elle peut parfois afficher une suffisance coupable, autant elle peut ressembler le lendemain à une formation d’amateurs. Que son leader puisse tomber à deux reprises dans une étape de 100 kilomètres, cela doit évidemment faire partie du briefing. Protéger le maillot jaune, c’est l’entourer, le précéder dans les virages dangereux. Rien de tout cela n’a été fait, dimanche.