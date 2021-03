Le Centre belge pour la cybersécurité met en garde contre un «tsunami de cyberattaques» après le piratage des serveurs Microsoft Exchange

Le Centre pour la cybersécurité Belgique (CCB) reçoit de plus en plus d’appels d’incidents dans des organisations et des entreprises utilisant des serveurs Microsoft Exchange. Il met en garde dimanche dans un communiqué contre un éventuel « tsunami de cyberattaques » qui pourrait survenir dans les semaines à venir.

Microsoft avait mis en garde au début du mois de mars contre une faille de sécurité dans Exchange, qui permettrait aux cybercriminels d’accéder à l’ensemble du réseau d’une entreprise ou d’une organisation. Des mises à jour permettent de corriger le problème, mais les utilisateurs d’Exchange doivent les installer eux-mêmes.