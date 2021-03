Climat: la Belgique traînée devant le tribunal

Le fédéral et les Régions belges n’en font pas suffisamment pour le climat. C’est l’avis de plus de 60.000 personnes qui soutiennent une action en justice dont les plaidoiries commenceront ce mardi à Bruxelles.

Mons, Ixelles, Ath, Anvers, Westerlo, Verviers, Gesves, Villers-la-Ville, Genk… Dimanche, une centaine de villes et de villages belges ont été le théâtre de manifestations – un peu maigrichonnes, covid oblige – de dizaines de personnes déguisées en avocat qui exprimaient leur soutien à une action en justice à l’encontre des autorités belges responsables du climat dans notre pays. Après de nombreuses années de manœuvres procédurales, c’est en effet ce mardi que le procès de « l’affaire climat » entrera enfin dans le vif du sujet avec, devant le tribunal de première instance, les plaidoiries et répliques des parties. Il se tiendra jusqu’au 26 mars. La plainte de l’affaire climat est soutenue par plus 60.000 personnes. Pour celles-ci, aucun des quatre gouvernements du pays ne prend de mesures respectant les engagements souscrits par la Belgique sur le plan international et européen et permettant d’éviter les effets délétères de la crise climatique.