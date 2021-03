Nicholson a sonné la révolte à Charleroi

En championnat, cela faisait plus de deux mois que Shamar Nicholson n’avait plus inscrit le moindre but. En réenclenchant son compteur, bloqué à 7 depuis sa réalisation à Ostende le 9 janvier (il a entre-temps aussi marqué en Coupe à Gand), il a peut-être retrouvé la confiance au meilleur des moments. « Je l’attendais depuis longtemps, ça fait du bien », avouait-il au terme de la partie, espérant avoir pu, par la même occasion, transmettre ce sentiment à ses partenaires. « Mentalement, cela sonne comme une victoire ! On affrontait tout de même le leader, qui restait sur dix victoires de rang. Ce point peut nous remettre en confiance. »

Avec ce but, il redevient le meilleur artificier des Zèbres, à égalité avec Mamadou Fall, tous deux pointant à 8 buts en championnat.