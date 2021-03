Un nouveau festival de Van der Poel

Mathieu van der Poel s’ennuie dans un peloton, c’est désormais définitif. Dans les labourés, s’il est normal de partir seul, même 300 mètres après le départ, c’est plus rare sur la route. Or, après ses chevauchées de Kuurne (repris à l’approche de l’arrivée) et des Strade Bianche où il avait tout déclenché, le Néerlandais a remis le couvert, dimanche, dans un solo démesuré, alors que la pluie et les bourrasques ajoutèrent une difficulté aux conditions générales.

« Du fait qu’il s’était relevé dans la montagne, samedi, je m’attendais à son attaque », indiqua Wout van Aert qui a limité la casse, 2e du général derrière Pogacar. « Il n’empêche que je tire mon chapeau face à ce numéro. »