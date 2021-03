Coupe de Belgique : Anderlecht se réveille trop tard, Genk résiste et rejoint le Standard en finale (vidéos)

Onuachu a inscrit le but d’ouverture dès la 17e minute (0-1). Miazga a inscrit contre son camp le 2e but limbourgeois à la 59e (0-2) . Trebel a réduit le score sur coup franc (73e, 1-2) alors que Genk était réduit à dix après l’expulsion de Lucumi.

Anderlecht, qui a battu Genk à deux reprises en championnat, n’aura pas réussi la passe de trois en Coupe.

A Anderlecht, Kilian Sardella, Elias Cobbaut et Anouar Aït El Hadj ont été préférés à’ Amir Murillo et Hannes Delcroix blessés et à Paul Mukairu. Pas de surprise par contre à Genk où John van den Brom a aligné le même onze que face au Cercle. Le match a commencé sans aucune inspiration, sans aucune alerte ni occasion de but. Tout cela a changé quand, lancé en profondeur, Daniel Munoz a évité Kemar Lawrence avant de centrer au deuxième poteau vers Onuachu (17e, 0-1).