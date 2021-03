Musona: «Très déçu pour Eupen»

Il aurait pu être le héros de cette demi-finale. Certains diraient qu’il aurait même dû. Mais l’occasion du numéro 10 zimbabwéen n’a pas terminé sa course au fond des filets. On jouait la 52e minute quand Peeters décalait bien vers Musona mais son tir puissant trouvait la latte d’Arnaud Bodart.

Pour Eupen, ce fait de match fut clairement un tournant. À ce moment-là, le score était encore de 0-0 et il y a fort à parier que si les Pandas avaient ouvert la marque, ils l’auraient emporté. Tout le match, on sentait que l’équipe qui déflorerait la marque repartirait avec la qualification. Et cela s’est vérifié.