Mission accomplie pour le Standard qui s’offre une 18e finale de Coupe

En s’imposant 0-1 samedi soir à Eupen grâce à un superbe but de Selim Amallah et en se qualifiant du coup pour la 18e finale de Coupe de Belgique de son histoire, le Standard a égalé le record de participations détenu par le FC Bruges. Si le club liégeois, qui s’est farci trois déplacements sur quatre matches pour en arriver là (Seraing, Courtrai et Eupen), est un habitué de l’épreuve, il n’est pas pour autant un spécialiste du genre (9 défaites en finale pour 8 succès), même s’il a remporté les trois dernières (2011, 2016 et 2018). Le rendez-vous du dernier week-end d’avril est pris pour le Standard, qui n’a toutefois encore rien en main et aurait bien tort, sous prétexte qu’il disputera la finale de l’épreuve, de snober la fin de la phase classique du championnat et de ne pas tout donner pour tenter d’accrocher les playoffs 2. A commencer par le déplacement de vendredi soir à Genk, qui sur ce plan-là orientera sa fin de saison.