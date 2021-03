La Gantoise en pleine crise de confiance

Les Flandriens devaient réagir après les défaites au Racing (2-1) et face au Léopold (2-3), mais, à Brasschaat, ils sont retombés dans leurs travers en commettant beaucoup trop d’erreurs individuelles pour revendiquer le moindre point. « Il y a un manque de confiance dans le groupe et cela se ressent très fort sur le terrain », reconnaissait le mentor gantois au coup de sifflet final. « Il va falloir parler de cela entre nous, cette semaine, afin de trouver une solution. Il y a eu beaucoup trop déchet technique dans notre jeu lors de ce duel. Nous avons été battus par une très bonne équipe du Dragons. Je maintiens ce que j’ai dit en début de saison. Ce sont les journalistes qui nous citent constamment comme les grands favoris. Mais je connais parfaitement la valeur de nos adversaires. Tout se passe extrêmement bien lors des entraînements et la mentalité est exemplaire. Il n’y a rien à dire à ce niveau-là. »