Paris-Nice : Primoz Roglic estime être «le seul fautif» (vidéos)

Après deux chutes et un ennui mécanique, Primoz Roglic a perdu Paris-Nice (WorldTour) dimanche au terme de la 8e et dernière étape qu’il avait abordé revêtu du maillot jaune et avec 52 secondes d’avance sur l’Allemand Maximilian Schachmann. «Je suis le seul fautif. Si je ne fais pas ces erreurs, je ne tombe pas et je gagne. Je n’en veux à personne» a-t-il déclaré.