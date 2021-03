La longue nuit syrienne, une débâcle pour l’Humanité

Dix ans jour pour jour après le début de la contestation populaire, la Syrie semble avoir désormais échappé aux radars médiatiques. De tous les vents de liberté du « printemps arabes » qui avaient soufflé en 2011, celui qui a traversé ce pays du Levant restera pourtant, et de loin, le plus dramatique et le plus cruel.

Les rêves de ceux qui avaient cru en la révolution se sont envolés. « Nous avons perdu dix ans de nos vies, le pays est détruit et le régime est encore plus répressif et criminel », lâchait un ex-rebelle à l’AFP il y a quelques jours… Un parfum de gâchis immense embaume la Syrie. Un remugle aux relents de malheur, d’exil, de torture, de bombes et surtout de mort.