Rien ne prouve que le vaccin augmente le risque de caillots sanguins, selon AstraZeneca

La société déclare avoir procédé à une « analyse minutieuse » des données disponibles sur les personnes ayant reçu le vaccin AstraZeneca au Royaume-Uni et dans l’Union européenne.

AstraZeneca affirme dimanche qu’il n’y a « aucune preuve » que son vaccin contre le coronavirus augmente le risque de caillots sanguins, après que plusieurs pays ont suspendu son utilisation par mesure de précaution.

« Environ 17 millions de personnes dans l’Union européenne et au Royaume-Uni ont maintenant reçu notre vaccin, et le nombre de cas de caillots sanguins signalés dans ce groupe est inférieur aux centaines de cas auxquels on pourrait s’attendre dans la population générale », a déclaré la directrice médicale Ann Taylor. « La nature de la pandémie a conduit à porter une attention accrue sur les cas individuels », a-t-elle ajouté.