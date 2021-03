Le débrief de Philippe Albert: «L’Union et ses fans vont apporter de la fraîcheur en D1A»

1. « Felice Mazzù nous rappelle que tout va très vite ! »

« Samedi, j’ai zappé entre Eupen-Standard et Union-RWDM car le retour de l’Union en D1, après 48 ans d’absence, c’était un événement. Il s’agit d’un club mythique et toutes les archives qui ont ressurgi ces derniers jours m’ont passionné. Je n’ai pas connu l’Union en D1 car j’avais cinq ans lors de sa relégation. Mais, comme tous ceux qui s’intéressent à l’histoire du foot et à ses racines, j’ai entendu parler de l’Union 60, dans les années 30, et de son capitaine Jules Pappaert.