Coupe de Belgique: Anderlecht sans filet

Il n’y aura donc pas de septième finale de Coupe de Belgique entre Anderlecht et le Standard. Si les Rouches ont fait le travail à Eupen, les Mauves ont échoué aux portes du Heysel en subissant la loi d’un Genk qui a très bien maîtrisé la rencontre et pleinement profité des erreurs adverses. Même en infériorité numérique durant les vingt dernières minutes et la réduction du score de Trebel, le Racing a conservé son avantage et rejoint le Standard. Comme en 2018 (et 2000). Pour Anderlecht, le ciel s’assombrit après la perte du joker que constituait la Coupe dans l’optique d’une qualification européenne pour la saison prochaine. « Un objectif est tombé », reconnaît Vincent Kompany après l’élimination. « Il y avait une chose qui comptait ce soir et c’est le résultat. On n’a pas réussi à se qualifier pour la finale. C’est dommage. Cette compétition était importante pour le groupe mais aussi les supporters et le club. »