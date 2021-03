Vincent Kompany après l’élimination d’Anderlecht en Coupe: «C’est un coup dur, on aurait pu marquer davantage» (vidéo)

Le coach d’Anderlecht est venu s’exprimer après le coup de sifflet final au micro de RTL Sport. « Je suis énormément déçu du résultat. On s’est procuré suffisamment d’occasions pour marquer plus mais il y a eu ce goal malencontreux qui fait en sorte que le résultat tourne pour Genk. »

Et de poursuivre. « Au vu des moments qu’on a eus, on aurait pu tirer plus de ce match. Je ne peux pas me plaindre de la réaction des joueurs. J’ai vu de l’énergie sur le terrain. Dans des matches comme ça, il faut mettre le ballon au fond des filets. Aujourd’hui, il n’y avait que le résultat qui comptait.

En 2e mi-temps, on a amené suffisamment de périodes de danger. Il a sans doute manqué la dernière passe, le dernier geste de finition. On a peiné là-dessus. Sur l’ensemble du match, on a le droit d’être déçu car on a été compétitif face à une équipe de qualité à qui on n’a pas concédé beaucoup. »