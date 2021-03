Nmecha, Ait El Hadj, Sambi Lokonga : «La déception est énorme» (vidéos)

« La déception est énorme », a avoué Lukas Nmecha, l’un des plus actif dans les rangs bruxellois. « C’était un match extrêmement important pour le club. Il était encore plus compliqué de se créer des occasions à onze contre dix face à des Genkois très regroupés. Nous devons désormais tout faire pour accrocher la qualification pour les play-offs 1 lors des quatre derniers matches. »

Il y avait plus de colère dans les paroles d’Anouar Ait El Hadj au micro de RTL Sports. « On a encore une fois mal commencé le match. C'est ce qu'il ne fallait pas faire. Après on s'est réveillé mais c’était trop tard. Il faut se mettre direct dans la tête que le match dure 90 minutes. On est des guerriers après 10-15 minutes, mais il faut l'être depuis le début. A présent, nous devons remporter nos quatre matches de championnat. »