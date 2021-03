Grammy Awards: toutes derrière Beyoncé

Megan Thee Stallion, Taylor Swift, H.E.R, Billie Eilish, Cardi B, Dua Lipa, Britanny Howard, Fiona Apple… En plus de Beyoncé bien sûr ! Neuf chanteuses, neuf (jeunes) femmes qui n’ont laissé que des miettes aux hommes (Harry Styles, The Strokes, Nas, Burna Boy, Kanye West…). La 63e cérémonie des Grammy Awards, dimanche à Los Angeles, s’est voulue exemplaire en reflétant plus qu’un air du temps mais une véritable lame de fond qui touche autant au féminisme post-#MeToo qu’à la diversité et au combat #BlackLivesMatter. Les cérémonies de remise de prix ont trop longtemps été l’apanage de coteries d’hommes blancs prêts à tout pour préserver leur pouvoir. On l’a vu l’an dernier aux César, cela a encore été le cas aux Golden Globes cette année. Il ne faut plus rien laisser passer et à ce petit jeu de nettoyage, d’évolution, de moralisation du secteur de l’entertainment, servant de modèle à la société moderne, ce sont les femmes, ces Amazones combattantes qui montrent l’exemple.