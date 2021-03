Telenet retient Ericsson et Nokia pour développer son réseau 5G

Telenet a retenu le suédois Ericsson, le finlandais Nokia et Google Cloud comme partenaires pour le déploiement de son réseau 5G. Ces sociétés ont été choisies "au terme d'une procédure approfondie reposant notamment sur des critères technologiques, opérationnels, financiers et de durabilité", précise l'opérateur dans un communiqué diffusé lundi. La société chinoise ZTE, fournisseur du réseau fixe de Telenet, n'a donc pas été sélectionné.

Ericsson exploite déjà le réseau mobile de Telenet et ce partenariat est à présent étendu pour inclure la technologie 5G (RAN). Le groupe suédois se chargera de remplacer l'équipement pour la partie antennes (le "Radio Access Network" ou RAN) par du matériel et des logiciels plus récents offrant une qualité et des performances accrues. "L'entreprise fournira également à Telenet les solutions nécessaires à toutes les évolutions futures de la 5G."