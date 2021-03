Coupe de l’America: les Néo-Zélandais prennent le large

Alors que les six premières régates de cette 36e Coupe de l’America s’étaient chaque fois jouées au départ et avaient débouché sur une égalité parfaite entre le defender Team New-Zealand et son challenger Luna Rossa (3-3), la cinquième journée de course (la quatrième, dimanche, avait été annulée par manque de vent) a cette fois donné lieu à des régates plus disputées et jalonnées de changements de leader. Un vent plus changeant que les premiers jours a joué un rôle important au gré de ces deux régates plus disputées (au début de celles-ci, du moins), tandis que les Italiens ont commis des erreurs lourdes de conséquence.