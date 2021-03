Chronique: Au secours, les Banksters sont de retour!

Les récentes affaires Greensill et Goldman Sachs qui ont agité les milieux financiers britanniques illustrent que certaines leçons n’ont toujours pas été apprises depuis la crise financière de 2008.

On la croyait disparue la finance synonyme d’opacité, d’impunité et de risques insensés qui avait provoqué la crise financière de 2008. Malheureusement, l’histoire de la City repasse volontiers les plats, fussent-ils faisandés. La preuve, inventée en 1936 par le fasciste belge Léon Degrelle, remise au goût du jour par l’hebdomadaire The Economist pour qualifier les responsables du krach d’il y a treize ans, l’expression Banksters est à nouveau à l’affiche à l’ombre de la cathédrale Saint-Paul. Deux affaires récentes l’attestent.