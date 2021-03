Le Brexit a torpillé le commerce extérieur en janvier

Les importations et exportations de biens ont fortement chuté en janvier, en raison de la concrétisation du Brexit, rapporte lundi la Banque nationale de Belgique (BNB).

Par rapport à janvier 2020, les importations et les exportations ont accusé respectivement des baisses de 16,1 et 11,7%, alors qu'elles affichaient encore des croissances d'1,4% et 3,7% en décembre 2020.

La moyenne trimestrielle par rapport au trimestre correspondant de 2020 affiche, elle, une baisse de 5,8% pour les importations et de 3,8% pour les exportations.

"Janvier 2021 est le premier mois au cours duquel la libre circulation des biens avec le Royaume-Uni a été interrompue et où de nouvelles formalités aux frontières ont été requises. Les importations et exportations avec le Royaume-Uni se sont contractées en janvier 2021, de -54,4 et -35% respectivement", constate la BNB pour qui il restera à savoir "s'il s'agit d'un effet temporaire ou si ce recul s'explique intégralement par les nouvelles formalités aux frontières."