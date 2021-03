Hausse de près de 12% du nombre de chômeurs dans l'horeca à Bruxelles

Le nombre de demandeurs d'emploi inoccupés dans l'horeca bruxellois a augmenté de 11,9% entre février 2021 et le même mois l'an dernier alors que, sur la même période, la hausse du chômage global, tous secteurs confondus, est contenue à 1,9% en Région bruxelloise, selon des chiffres d'Actiris communiqués lundi. Le bureau régional de l'emploi recense près de 11.000 travailleurs bruxellois de l'horeca bénéficiant du chômage temporaire.

En avril et en décembre 2020, plus d'une personne en chômage temporaire sur trois domiciliée en Région bruxelloise travaillait dans l'horeca. "Même lors de la reprise des activités, en août dernier, ce secteur était le plus touché de la capitale: 44,3% des salariés de l'horeca en Région bruxelloise étaient en chômage temporaire", pointe Actiris.

Restaurants, hôtels et cafés emploient en outre majoritairement des Bruxellois (71%), des jeunes (27% du personnel âgé de moins de 30 ans) et beaucoup d'étudiants, près d'un quart du personnel horeca travaillant sous contrat de jobiste étudiant. "C'est un secteur très pourvoyeur d'emplois, particulièrement pour les Bruxellois faiblement qualifiés", constate l'organisation.