Pixel Museum, l’étourdissant hommage au jeu vidéo à Bruxelles

250 machines, consoles, ordinateurs et près de 3.000 jeux et accessoires retracent 40 ans d’histoire vidéoludique. - D.R.

Deux filles soupirent devant une vitrine : « Rhooo, je l’avais, celui-là, tu te souviens ? » Elles n’ont pas 20 ans. Plus loin, un monsieur d’une cinquantaine d’années joue à « Sonic », manette en mains, debout devant un écran encastré dans le mur. L’air ne résonne que de bip bip et de tibidibidi : on se croirait dans le ventre du Faucon Millenium, le vaisseau de Han Solo et Chewbacca. Ou dans une caverne d’Ali Baba électronique. Palpitante, comme vivante.

Trois options : vous êtes jeune et vous êtes né.e un joystick à la main. Le Pixel Museum, qui a quitté la France pour venir s’installer sur le site de Tour et Taxis à Bruxelles, en plus de vous apprendre un million de choses que même Wikipedia ignore, va vous faire vivre le meilleur moment de l’année (ce qui, en soi, n’est pas très compliqué).