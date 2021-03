L’Union belge de football lance une nouvelle application

L’Union belge de football (RBFA), en collaboration avec ses ailes linguistiques que sont l’ACFF et Voetbal Vlaanderen, a annoncé lundi le lancement de sa nouvelle application mobile, simplement appelée RBFA. Elle doit permettre aux fans de suivre, grâce à du contenu texte et vidéo, les Diables Rouges et les Red Flames, sans oublier le football amateur.