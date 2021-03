«L’urgence climatique doit être entendue au tribunal»

Nos autorités politiques ne sont pas les premières à passer sur le banc des accusés. Chez nos voisins, notamment, de tels procès ont déjà eu lieu. Et une nouvelle jurisprudence se dessine clairement : les autorités n’en font pas assez et sont condamnées.

Pour la première fois de son histoire, la justice belge va devoir juger des politiques menées par les différents niveaux de pouvoir pour limiter le réchauffement climatique. Six ans après l’initiation de l’Affaire Climat, les 62.000 Belges qui ont porté plainte verront pendant 10 jours défiler à la barre du Tribunal de première instance de Bruxelles, l’Etat fédéral et les Régions flamande, wallonne et bruxelloise. Ces derniers devront répondre de leur inaction dans ce procès.

Le premier verdict historique en la matière a été rendu aux Pays-Bas en 2015, après 4 ans de procès. Porté par l’association Urgenda et 900 co-plaignants, le jugement fait grand bruit dans la presse internationale car c’est la décision de justice la plus forte en la matière, condamnant l’État hollandais pour son manque de diligence climatique et qui l’enjoint à réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Rebelote en France où dans le cadre de l’Affaire du Siècle, le tribunal de Paris a jugé il y a un mois que l’action climatique de l’Etat français était insuffisante au regard des engagements internationaux auxquels ce dernier s’est engagé.

Face à la léthargie des réponses des Etats à l’urgence climatique, plus d’un millier de litiges sont lancés partout dans le monde, du Pakistan aux Etats-Unis en passant par le Portugal et le Nigéria.

Justice sociale et droits humains

Car c’est la question cruciale de ce siècle : serons-nous capables de répondre collectivement à la crise climatique ? Les effets des changements climatiques nous affectent déjà toutes et tous et sont un enjeu de justice sociale. Leurs conséquences impactent plus sévèrement les plus vulnérables de notre société et les populations des pays du Sud, qui en sont par ailleurs les moins responsables. Ce sont les premiers menacés, avec les générations futures.

Au vu des impacts sur la santé, sur notre avenir comme humanité ainsi que sur la biodiversité et les écosystèmes, l’inaction climatique constitue également une atteinte aux droits humains. Elle révèle un manque de précaution et de prudence dans le chef des autorités publiques qui tardent à réagir face à un risque qui menace l’ensemble de la population vivant en Belgique. Par ailleurs, notre pays a une responsabilité vis-à-vis des pays en développement : en tant qu’émetteur historique et donc contributeur important à la crise actuelle, la Belgique peut et doit en faire plus pour participer à l’effort collectif de lutte contre le réchauffement global.

Mettre l’Etat face à ses responsabilités

Au cœur des plaidoiries portées par l’Affaire climat, il s’agit de mettre la Belgique face à ses responsabilités : il est temps d’assurer le respect et la concrétisation des engagements pris, sans détour ni artifices. Il est plus que temps de prendre le train de l’ambition en marche et d’assurer une transition juste vers une société décarbonée. C’est ce que les 62.000 plaignants réclament : une politique climatique alignée sur la science permettant de rester sous le seuil des 1,5 degré de réchauffement global.

Certes, les Régions bruxelloise, wallonne et le Fédéral se sont engagés à réduire leurs émissions respectives de 55 % d’ici 2030, par rapport à 1990. Si ces engagements ont le mérite d’exister, ce sont des mesures concrètes et budgétisées qu’il faut désormais. Or, la coopération entre les différentes entités reste complexe et peu transparente, ne permettant pas une action climatique efficace et coordonnée en Belgique, et fait de celle-ci un des pires élèves de l’Union européenne en la matière.

Nul doute donc que les décisions rendues dans les pays voisins puissent inspirer la justice belge en la matière. La Belgique a failli depuis des années, il est temps de redresser le cap face à l’urgence climatique qui nous affecte tous et toutes.

Si nous sommes 62.000 Belges à le demander, c’est l’ensemble des 11 millions de personnes habitant notre pays qui en bénéficieront.