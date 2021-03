Cinéma: la liste des nominations aux Oscars

La liste des nominations aux Oscars a été dévoilée ce lundi. Les récompenses seront remises le 25 avril à Los Angeles.

Le film «Mank», ode à l’âge d’or d’Hollywood de David Fincher, avec Gary Oldman dans le rôle du scénariste Herman J. Mankiewicz, part en tête de la course pour la 93e édition des Oscars avec dix nominations au total.

«Mank» est en lice dans les catégories du meilleur film, meilleur acteur, meilleur réalisateur, meilleure actrice dans un second rôle (Amanda Seyfried) et de nombreuses catégories techniques primées par l’Académie américaine des arts et sciences du cinéma, qui remet les prestigieux prix.