Tirreno-Adriatico: Mads Würtz Schmidt devance au sprint le Belge Brent Van Moer dans la 6e étape

La Course des Deux Mers se termine mardi avec la septième et dernière étape, un contre-la-montre de 10,1 km autour de San Benedetto del Tronto.

Mads Würtz Schmidt (Israel Start-Up Nation) a remporté la sixième étape de Tirreno-Adriatico (WorldTour) entre Castelraimondo et Lido di Fermo (169 km) lundi. Il a devancé Brent Van Moer (Lotto Soudal) et Simone Velasco (Gazprom-RusVelo) au sprint.

Après un début de course assez calme, une échappée de six coureurs se formait après 35 km avec Jan Bakelants (Intermarché-Wanty Gobert), Brent Van Moer (Lotto Soudal), Emils Liepins (Trek-Segafredo), Nelson Oliveira (Movistar), Mads Würtz Schmidt (Israel Start-Up Nation) et Simone Velasco (Gazprom-RusVelo).

Après avoir compté jusqu’à plus de six minutes de retard, le peloton se mettait en route mais ne parvenait pas à résorber son retard sur l’échappée, réduite à cinq coureurs après la défaillance de Liepins.