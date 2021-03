Une D1A à 18 contre 8 équipes U23 en D1B l’an prochain: le big deal

Une alliance des 7 clubs les plus puissants du pays (Anderlecht, Bruges, Gand, Genk, le Standard plus l’Antwerp et Charleroi) veut forcer l’intégration de 7 à 8 équipes U23 dans le championnat de D1B, la saison prochaine. En contrepartie d’un accord du K11, ils pourraient lui concéder la prolongation d’une D1A à 18 jusqu’en juin 2023.

Belgique, plus que jamais terre de compromis. Et de bras de fer institutionnel. Biberonné aux intérêts sportifs et financiers, le football ne se positionne jamais très loin de la politique. Ou il n’a, en tout cas, que très peu de leçons à recevoir sur le plan de la stratégie, comme en témoignent les luttes d’influence qui, depuis des semaines et des semaines, contribuent à la détérioration du climat à la Pro League. Un climat devenu tendu, si pas délétère sur certains sujets. Entre le management opérationnel et le conseil d’administration, entre ledit conseil d’administration et les membres de l’assemblée générale, et, par capillarité, entre le football professionnel et le football amateur, puisque les séries nationales sont susceptibles d’être impactées par le plan d’intégration des équipes U23 de la D1A dans les premiers échelons de la pyramide (D1B, Nationales 1 et 2).