Sporting de Charleroi: l’électrochoc du banc pour Ali Gholizadeh

Même si l’Iranien le contraint à s’époumoner chaque week-end pour – notamment – recadrer un repli défensif souvent défaillant, Karim Belhocine a fait d’Ali Gholizadeh le fer de lance de sa division offensive. Derrière les intouchables Dorian Dessoleil (100% de temps de jeu) et Joris Kayembe (98,8%), l’ailier est l’élément le plus utilisé du noyau carolo en championnat (90,7%) et, avant le choc de ce vendredi contre le Club de Bruges, jamais il n’avait entamé une rencontre de D1A sur le banc cette saison. Il faut dire que dans l’animation offensive du coach carolo, où les individualités sont souvent appelées à faire la différence, l’international iranien fait figure d’élément-clé et ses statistiques (7 buts et 6 passes décisives, lesquels font de lui le Zèbre le plus décisif) prouvent que la confiance que lui accorde le staff est bien légitime.