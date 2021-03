La situation est rentrée dans l’ordre à l’Excel Mouscron

Pourtant relancés dans la course au maintien avec son succès acquis face au Standard, les Mouscronnois n’ont pas travaillé dans un climat serein la semaine passée, en raison du retard dans le paiement des salaires. La direction hurlue a cependant rapidement tenu à apporter des éclaircissements auprès du groupe, afin de le rassurer.

Si l’idée d’une grève a trotté dans la tête de certains joueurs, Jorge Simao et son staff ont finalement pu travailler avec un groupe qui a su faire abstraction du contexte sur le terrain. Un représentant syndical de chez Sporta a aussi suivi la situation de près. Alors que les dialogues et les échanges sont toujours restés constructifs entre les différentes parties, les joueurs et le staff ont pu démarrer la semaine dans de meilleures conditions, puisqu’ils ont perçu leur dernier salaire. Le couac financier vécu à l’Excel fait suite au pas en arrière effectué par le LOSC, qui était tenu de verser un montant de quatre millions d’euros, dans le cadre d’un partenariat sportif signé en juillet dernier par Gérard Lopez, l’actionnaire majoritaire mouscronnois, qui était également président des Dogues à cette époque.