Alors que l’intercommunale Idelux, propriétaire de l’ancienne sablière, et la Ville d’Arlon espéraient une expulsion depuis des mois, cela semblait compliqué à court terme pour cause de covid principalement, mais aussi sans une analyse pointue des risques encourus puisque le terrain avait été préparé pour le défendre bec et ongles, avec palissades, pièges et autres fosses…