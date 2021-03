Zidane ne ferme pas la porte à un retour de Ronaldo au Real Madrid

Interrogé en marge du huitième de finale retour de la Ligue des champions entre le Real Madrid et l’Atalanta en Italie, Zinedine Zidane a entrouvert la porte lundi à un éventuel retour de l’attaquant vedette Cristiano Ronaldo, qui a eu 36 ans le mois dernier, à Madrid.

« Quand il y a tant de rumeurs (d’un éventuel retour de Ronaldo au Real), il y a peut-être un fond de vérité ? ». « C’est possible, c’est possible… », a lâché Zidane dans cet entretien réalisé par la branche italienne du groupe Sky diffusé lundi.

« On connaît Cristiano, on sait la personne qu’il est et tout ce qu’il a fait au Real Madrid. Mais aujourd’hui c’est un joueur de la Juventus et il faut avoir du respect pour lui et la Juve », a nuancé « Zizou ».