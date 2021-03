Emeutes Liège: la police lance une plateforme où envoyer des photos et vidéos

La police de Liège annonce lundi avoir lancé une plateforme où chaque citoyen peut envoyer ses photos et vidéos des violences, de la part d’entre 200 et 300 casseurs, qui y ont eu lieu samedi. Le lien est le suivant : https ://public-eu.clearance.network/nEzYGO2z. Il est possible d’y laisser ses coordonnées, tout comme d’y déposer des fichiers de manière anonyme. La démarche a pour but d’aider les forces de l’ordre dans leur enquête.

Dix interpellations, six majeurs et quatre mineurs, ont eu lieu à la suite de ces émeutes, avait indiqué dans la matinée le parquet de Liège. Seuls deux mandats d’arrêt à l’encontre de deux personnes majeures ont cependant été délivrés pour vols avec effraction. Des objets volés provenant du centre-ville ont en effet été retrouvés sur ces deux individus.