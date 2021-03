Les nominations sont connues: les Oscars sur la route du changement

Dix nominations pour Mank de David Fincher, un des films star de l’année (complètement zappé aux Golden Globes). Six nominations pour Nomadland de Chloé Zhao, grand favori, mais aussi pour The Trial of the Chicago 7 d’Aaron Sorkin, pour The Father du Français Florian Zeller et pour Sound of Metal, sixième production américaine de la société de production belge Caviar (Bert Hamelinck devenant par la même occasion le premier Belge a être nominé dans la catégorie Best Picture, la plus prestigieuse de la cérémonie). Du côté des acteurs, on retrouve Chadwick Boseman (nommé à titre posthume pour Ma Rainey’s Black Bottom), Gary Oldman et Anthony Hopkins. Du côté des actrices, Andra Day (The United States vs. Billie Holiday), Vanessa Kirby et Frances McDormand. Le tout dans un équilibre entre films produits par les studios « traditionnels » et par les plateformes.