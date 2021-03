Ouverture de centres de vaccination à Bruxelles: «Vivement la deuxième dose!»

Quatre centres de vaccination ouvrent leurs portes à Bruxelles, notamment à Woluwe-Saint-Pierre où les 75 ans et plus étaient accueillis dès ce lundi pour une première injection de l’AstraZeneca.

reportage

Oh, que je suis heureux ! »

Ambiance plutôt bon enfant à Woluwe-Saint-Pierre, dans l’un des quatre centres de vaccination inaugurés, ce lundi, à Bruxelles. Il est un peu plus de midi et l’on se presse déjà aux portes du centre culturel de quartier transformé pour l’occasion pour accueillir les 220 « 75 ans et plus » attendus dans l’après-midi pour se voir injecter une première dose vaccinale. Au total, 1.553 rendez-vous sont enregistrés pour cette première semaine. « Nous sommes des retraités, nous avons donc tout notre temps », rigole un monsieur dans la file.