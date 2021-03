Réclamations contre le renouvellement du permis d'environnement de Liege Airport

Si la procédure donnait la possibilité de s'exprimer jusqu'au 12 mars, il apparaît que des réclamations ont été adressées au-delà. Lundi, on précisait à l'administration communale de Grâce-Hollogne que quelque 150 courriers électroniques ont encore été envoyés samedi et dimanche. Plusieurs jours seront nécessaires pour collationner le tout mais selon les premières informations, on peut estimer qu'il y a eu plusieurs centaines de réclamations.

"Celles-ci proviennent essentiellement de riverains directs et de communes proches mais aussi de communes des Pays-Bas", a-t-on relevé à l'administration communale de Grâce-Hollogne.